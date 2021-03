Aya Nakamura : la chanteuse chante l’amour dans un décor féérique pour la chanson «Fly»

Aya Nakamura enclenche la quatrième. Après Jolie Nana, Doudou et Plus jamais, en duo avec Stormzy, la chanteuse a choisi Fly. Une surprise pour les fidèles de l’artiste, extraite de son troisième album, Aya.

Sous forme de ballade aux sonorités r’n’b et gospel américain, Fly révèle les sentiments profonds d’Aya Nakamura et dévoile une autre facette de sa personnalité artistique au grand public. «On est connectés, ça y est» chante l’artiste, totalement sous le charme. Et ça tombe bien puisque Fly est produit par son compagnon Vladimir Boudnikoff.

Le clip de cette chanson a été tourné en live sous la coupole des Galeries Lafayette en plein cœur de Paris. Un clin d’œil évident à la pochette de l’album Aya qui avait été dévoilée sur la façade du grand magasin parisien l’an dernier.