Atlético Madrid : Luis Suarez a donné un mal de tête à Diego Simeone

L’attaquant uruguayen Luis Suárez, suspendu et ne jouera pas contre le Betis dimanche, s’est blessé à la jambe gauche à l’entraînement mardi et a suscité des inquiétudes à l’Atlético Madrid, leader de la Liga qui, dans la dernière ligne droite, est traqué par Barcelone et le Real. Madrid.

L’Uruguayen s’est senti mal à l’aise à l’entraînement et les tests médicaux qui ont été effectués après la séance ont confirmé qu’il avait une blessure musculaire à la jambe gauche et que sa récupération était en attente d’évolution, a rapporté le club madrilène sur son site officiel, mais on estime que ce sera le cas. être hors des tribunaux pendant au moins deux semaines.

Suárez était déjà confirmé bas pour le match de dimanche contre le Betis pour la 30e date de la Liga en raison d’une suspension mais cette blessure pourrait le laisser à l’écart d’autres matchs, ce qui serait une perte sensible dans l’équipe dirigée par l’Argentin Diego Cholo Simeone.

L’Uruguayen est le buteur de «Atleti» avec 19 buts et dimanche dernier lors de la défaite face à Séville (1-0), il a reçu le cinquième carton jaune. L’équipe de Cholo Simeone est le leader avec 66 points mais l’un a Barcelone et trois Real Madrid, le champion en titre qui n’est pas encore descendu du combat.

Ce week-end, le Real Madrid et Barcelone joueront dans le classique espagnol et l’Atlético Madrid doit encore jouer contre les Catalans, la prochaine date sera donc importante pour l’avenir en Liga.