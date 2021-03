Ariana Grande : la belle s’est affichée vraiment très complices avec Lady Gaga !

Ce dimanche 14 mars, Ariana Grande a célébré une grande victoire sur les réseaux sociaux. Avec sa chanson «Rain on me» en feat avec Lady Gaga a battu un nouveau record. La jolie brune a donc partagé cette info à ses fans.

Ariana Grande a remporté le Grammy de la Meilleure performance pop par un duo/groupe avec Lady Gaga. A l’occasion, elle a partagé plusieurs photos vraiment adorables. Elle n’a pas manqué de faire sensation sur la Toile.

Ariana Grande a dévoilé un cliché où elle s’est affichée en petite tenue avec Lady Gaga. Il s’agit d’une photo tirée de leur clip. Mais ce n’est pas tout. La chanteuse a aussi dévoilé un moment de complicité.

Elle a posté un cliché en noir et blanc sur lequel on peut voir Lady Gaga et son amie en train de se faire un câlin. Sur sa 3ème photo, les deux sont aussi apparues dans les bras l’une de l’autre. Elles ont vraiment fait craquer les fans.

En légende de ses photos Instagram, la jeune femme a aussi écrit : «MOTHER MONSTER WAKE UP Lady Gaga ! Eternellement, profondément reconnaissante pour toi. Pour cette expérience, d’avoir fait partie de cette chanson».

Ariana Grande a aussi ajouté : «Et de cette célébration de la guérison et du rétablissement. Reconnaissante de pouvoir danser sous la pluie avec toi. De t’appeler ma chère amie. Et de partager maintenant ça».

Pour finir, Ariana Grande a aussi conclu : «Au-delà de la reconnaissance. Félicitations reine, ti voglio bene». Avec ses clichés, elle a d’ailleurs récolté plus de 3,7 millions de «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans.

Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas hésité à féliciter les deux chanteuses. Mais ce n’est pas tout. Ils ont aussi tenu à les complimenter. Il faut dire que Lady Gaga et Ariana Grande sont vraiment apparues très complices sur le réseau social.

Plus de leurs proches ont aussi écrit : «FÉLICITATIONS ARI ! C’est tellement mérité ! Cette chanson a sauvé à elle seule l’été dernier !», «Tellement fière de vous les filles !» mais aussi «Tellement fière des mes reines ! Changer et guérir le monde !».

D’autres ont aussi ajouté à Ariana Grande : «Un record si spécial et un moment si merveilleux ! Félicitations ari.», «Je vous aime les filles. Félicitations mes reines emblématiques.» mais aussi «Si incroyablement mérité ! Je suis tellement tellement fière de vous deux !».

Une chose est sûre, ces adorables messages ne manqueront pas de faire plaisir aux deux chanteuses. Une chose est sûre, elles ont vraiment fait l’unanimité auprès de leurs proches. Mais aussi de leurs fans.

Ces derniers espèrent d’ailleurs que Lady Gaga et Ariana Grande sortiront un tout nouveau hit ensemble. Il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus sur leur projet. Affaire à suivre !