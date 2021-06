Angelina Jolie : l’actrice est prête à tout pour récupérer la garde de ses enfants face à Brad Pitt

La sentence fut irrévocable pour Angelina Jolie. Elle a perdu la garde de ses enfants. Le juge John Ouderkirk a pris parti pour Brad Pitt. Mais elle ne compte pas s’arrêter là ! L’actrice est prête à tout pour les récupérer, quitte à continuer de se battre contre lui.

Angelina Jolie ne décolère pas ! Elle a beaucoup de mal à accepter la décision du juge, qui a pris parti pour Brad Pitt. Elle qui était pourtant certaine d’obtenir la garde exclusive de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox Léon et Vivienne Marcheline.

Pour rappel, Maddox Jolie-Pitt avait même témoigné contre son père : «Maddox a déjà témoigné en tant qu’adulte dans le conflit de garde en cours et ce n’était pas très flatteur pour Brad.» a déclaré une source proche.

Depuis cette annonce qui lui a fait beaucoup de mal, Angelina Jolie est plus prête que jamais à poursuivre cette guerre. Elle veut à tout prix récupérer ses enfants. Eh oui ! Elle n’abandonnera pas de si tôt !

Elle a déjà déposé un recours. Les deux ex ont désormais une nouvelle date d’audience fixée au 9 juillet. Durant cette audience, trois juges seront présents. Et les avocats des deux parties auront le temps de présenter leurs arguments respectifs.

D’après l’Associated Press, les avocats de Angelina Jolie ont donc déposé un recours auprès de la cour d’appel du deuxième district de Californie, alléguant la chose suivante :

«Le juge Ouderkirk a refusé à Mme Jolie un procès équitable… Excluant à tort ses preuves concernant la santé, la sécurité des enfants , et le bien-être, des preuves essentielles pour faire valoir son cas.»

Plus encore ! Les avocats de la star ont aussi affirmé que le juge «avait refusé d’entendre les commentaires des adolescents mineurs sur leurs expériences, leurs besoins ou leurs souhaits quant à leur sort de garde».

Ils ont donc cité un article californien qui permet aux mineurs de plus de 14 ans de témoigner dans des affaires de garde s’ils le souhaitent. Ce qui permettrait donc d’entendre l’avis de Pax, Zahara et Shiloh.

Angelina Jolie a aussi déposé des preuves de violence conjugale par Brad Pitt. D’après une source proche : «le but n’était pas de séparer les enfants de leur père. Elle veut des soins pour sa famille. Ses motivations n’étaient pas de refuser aux enfants une relation avec leur père.»

Angelina Jolie souhaite le meilleur pour ses enfants, et refuse d’accepter cette injustice : «Ce système est en faute, et Angelina se concentre sur la lutte contre un système qui ne prend pas en compte l’ensemble des problèmes qui affectent sa famille.. Et d’autres familles dans cette situation.»

Toutefois, cette guerre risque de durer encore longtemps ! Alors que leur divorce est le plus cher de l’histoire, il pourrait bien devenir le plus long, et le plus compliqué ! C’est donc une affaire à suivre