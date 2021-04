Angelina Jolie : la jeune femme a porté de graves accusations contre Brad Pitt

Jamais une histoire d’amour n’aura donc autant fasciné les médias. Le couple formé par Brad Pitt et Angelina Jolie a fait couler beaucoup d’encres dans la presse. Et l’actrice a fait de nouvelles déclarations.

L’actrice américaine Angelina Jolie évoque très peu son histoire d’amour avec Brad Pitt. En revanche, la presse people n’hésite pas à colporter des rumeurs au sujet de l’ancien couple star.

Pourtant, dans une interview accordée à Entertainment Weekly, cette dernière a donc fait des confidences au sujet de sa carrière. Elle a notamment évoqué la façon dont elle a été impactée par son divorce avec Brad Pitt.

Après une absence de plusieurs années, Angelina Jolie sera prochainement à l’affiche du film Those who wish me dead. Sa casquette de réalisatrice, la jeune femme l’adore.

«J’adore faire des films, mais j’ai donc eu un changement dans ma situation familiale qui ne m’a pas permis d’en réaliser pendant quelques années», a-t-elle expliqué. Et ce n’est pas tout.

Angelina Jolie a ainsi ajouté ceci. «Il fallait que je ralentisse la cadence pour être plus souvent à la maison avec les enfants. Du coup, je suis en quelque sorte retournée faire quelques boulots d’actrice». Rien que ça.

Cela fait désormais cinq ans que Brad Pitt et Angelina Jolie ont divorcé. Depuis, les deux acteurs puissants ne s’entendent plus et ils sont en désaccord au sujet de la garde des enfants.

La jeune femme a donc révélé au cours d’une interview qu’elle avait déménagé dans une autre maison de Los Angeles, près de chez son ex-mari. La raison est simple, elle voulait que ses enfants soient proches de leur père.

Une source proche du couple a confié à E! que les enfants vivent chez Angelina Jolie à temps plein. En revanche, ces derniers sont libres de voir leur père comme bon leur semble.

«Ils voient leur père régulièrement. Les enfants sont donc très occupés avec l’école. Les devoirs, leurs activités», a confié une source proche de l’acteur américain.

«Ils jouent d’un instrument. Tous apprennent de nouvelles langues. Ils sont donc très occupés», apprend-on de cette même personne.

D’après les tabloïds américains, le couple Pitt-Jolie aurait donc déjà dépensé des millions de dollars dans le divorce. Et il se murmure qu’ils n’aient pas dit leur dernier mot.

En désaccord sur la garde des enfants, l’acteur du film Once Upon a Time in Hollywood voudrait donc aller plus loin en ayant la garde exclusive des enfants. Un caprice qu’Angelina Jolie ne veut pas laisser passer.

Angelina Jolie aurait engagé un avocat privé qui lui coûterait 1000 dollars de l’heure. Les deux exs arriveront-ils à trouver un terrain d’entente ? Cela semble donc compromis.