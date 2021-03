Ángel Di María : les fans du PSG lui ont dédié un drapeau émotionnel

Angel Di Maria a fait la une des journaux ces derniers jours pour le vol que sa famille a subi à son domicile, alors qu’il jouait son match contre Nantes.

La nouvelle est venue des heures après le match contre Nantes, lorsque la nouvelle a commencé à circuler que Mauricio Pochettino l’a remplacé sur le terrain de jeu pour commenter le fait, et lui permettre de se retirer pour voir ses proches, qui heureusement n’avaient pas plus d’un effrayer.

À la suite de ce qui précède, d’innombrables histoires liées à l’insécurité dans la capitale française ont commencé à apparaître. En fait, le père de Marquinhos a également été volé le même jour que l’Argentin, et Mauro Icardi avait subi le même sort il y a des mois.

Heureusement pour le Brésilien, malgré le fait que sa famille était à la maison, l’histoire ne s’est pas transmise non plus et les conséquences étaient simplement matérielles.

La direction du Paris Saint Germain renforcera la surveillance au domicile de ses footballeurs après les braquages survenus dans les résidences d’Ángel Di María et du père du Brésilien Marquinhos dimanche dernier, alors que les deux joueurs disputaient un match contre Nantes au Parc des Princes pour le 29e tour du championnat de France.

Aujourd’hui, à peine trois jours après le jour fatidique des joueurs sud-américains, le Paris Gaint Germain est revenu jouer au Parc des Princes, ce qui a surpris tout le monde avec un message d’encouragement émouvant dans les tribunes.

Les deux joueurs étaient du onze de départ, dans ce qui a été une victoire 3-0 pour leur équipe lors du match aller de la Coupe de France.