Anderlecht : une femme de 85 ans retrouvée morte égorgée dans sa chambre

L’avocat de Cédric Jubillar était invité de la matinale de CNEWS ce mercredi 25 août. Il est revenu sur la situation de son client, en prison depuis sa mise en examen en juin dernier.

«Cet homme clame son innocence, il est détenu dans un quartier d’isolement totalement seul, dans des conditions de détention absolument terribles et nous devrions attendre sans rien faire», a expliqué Me Alexandre Martin.

Dans cette optique, «face à une justice qui ne bouge pas», il a fait part de son intention de demander une nouvelle remise en liberté.

Début juillet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a déjà rejeté une première demande de remise en liberté du mari de l’infirmière Delphine Jubillar, disparue depuis le 16 décembre 2020.

«Le maintenir en détention est l’unique moyen de conserver les preuves et indices, d’empêcher toute pression sur les témoins», avait estimé la cour d’appel, selon qui «il est vraisemblable que Cédric Jubillar ait participé comme auteur au meurtre de sa femme».

Un dossier «vide»

Pour son avocat, pourtant, le dossier est «vide de charge». Et ce n’est pas les propos de certains témoins, assurant que Cédric Jubillar a dit par le passé qu’il voulait tuer sa femme, qui changent la donne.

«Il l’a eut dit sur un excès de colère, ce sont des propos jetés en l’air, assure Me Alexandre Martin. Qui n’a pas tenu ce genre de propos dans l’énervement d’une séparation ? Fort heureusement tous ceux qui ont tenu ce genre de propos ne sont pas passés à l’acte. Il faut revenir à des éléments plus sérieux. Si on en est là pour essayer d’asseoir une culpabilité c’est vraiment qu’on a peu de choses.»

Delphine Jubillar a disparu depuis le 15 décembre dernier. L’infirmière de 33 ans, qui vivait dans le village de Cagnac-les-Mines (Tarn), près d’Albi, avec son mari et ses deux enfants, était sortie vers 23h pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d’une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari. Le couple était en instance de divorce.