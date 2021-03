Ana De Armas : l’actrice regrette la façon dont elle se maquillait au lycée

Ana De Armas continue de se faire un nom dans le milieu du cinéma grâce à des rôles marquants tels que Marta dans «À Couteaux Tirés» ou encore Joi dans «Blade Runner 2049», et si la belle et talentueuse actrice cubano-espagnole fait régulièrement tourner toutes les têtes sur les tapis rouges avec ses looks toujours impeccables, elle ne cache pas que son maquillage n’a pas toujours été au top.

«J’ai toujours porté un crayon à lèvres trop foncé» a-t-elle déclaré à Vogue UK à propos de ses années de lycéenne. «Un crayon à lèvres foncé classique et les deux mèches de cheveux au milieu de mon visage. Je regrette ça ! Je suis contente de ne pas avoir de photos de cette époque.»

Ana a aussi confié qu’appliquer son maquillage le matin lui permettait de se réveiller du bon pied, avouant cependant qu’elle n’avait parfois pas le temps de suivre une routine de soins pour sa peau.

«Pour être honnête, j’ai mis mes masques pour les yeux (ou mon masque complet) dans la voiture» a-t-elle expliqué. «Je n’ai pas toujours beaucoup de temps le matin, alors ce que je ne fais pas le matin, je le fais le soir. Je m’assure toujours de prendre un petit moment pour masser mon visage avec un outil en quartz rose, ainsi qu’en utilisant des sérums et des huiles.»

Quant aux conseils qu’elle a reçus à propos de sa peau, l’actrice de «Mourir peut attendre» a partagé une astuce assez insolite que quelqu’un lui a enseignée : ne pas dormir avec un coussin afin de ne pas avoir trop de rides au cou en vieillissant.