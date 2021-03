Amel Bent (The Voice) a fait des confidences au sujet d’une habitude flippante avant de dormir !

Depuis plusieurs semaines déjà, les fans d’Amel Bent ont le plaisir de la retrouver tous les samedis soirs sur TF1. Pour rappel, la jolie brune est coach pour The Voice. Il y a peu, elle a d’ailleurs fait des confidences flippantes.

Dans une interview accordée Télé Loisirs, Amel Bent (The Voice) a confié : «Quand j’étais ado, j’envisageais d’embrasser le métier de profiler. Je pensais que c’était ce que j’allais faire de ma vie».

Un profiler «profiler aide les enquêteurs et les tribunaux à déterminer la peine qui semble la plus adaptée au crime». Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Amel Bent (The Voice) avait l’air très attiré par ce métier.

La jeune femme a d’ailleurs confié : «J’ai commencé à faire des recherches sur ce sujet. Je n’ai jamais arrêté». Une chose est sûre, ce métier la passionne vraiment à 100%. Elle est d’ailleurs à fond dedans.

Celle qui a collaboré avec Hatik a d’ailleurs acheté L’Encyclopédie des tueurs en série, d’Eric Boxler. Elle a d’ailleurs pris une habitude très étrange avec ce livre. La jolie brune a fait des confidences assez étonnantes.

Amel Bent (The Voice) a révélé : «C’est un livre en trois tomes que je lis avant de me coucher. Je découvre un nouveau tueur chaque jour. C’est classé par pays et je peux vous le dire, il y en a partout dans le monde».

Amel Bent (The Voice) a aussi ajouté : «J’essaie de comprendre comment des individus peuvent perdre toute humanité et devenir ces êtres cruels et sans aucune empathie». Mais ce n’est pas tout.

La coach de The Voice a d’ailleurs révélé : «Mon domaine de recherche, c’est la psychopathie des tueurs en série. Ceux qui affichent plus de trois meurtres, dans un laps de temps défini et avec un mode opératoire précis».

Une chose est sûre, elle est vraiment passionnée par ce domaine. Reste à savoir si elle voudra se reconvertir en profiler dans l’avenir. En attendant, elle continue de vivre de son autre passion : la chanson.

Mais les fans d’Amel Bent (The Voice) ne manqueront pas d’être choqués par ces confidences. Certains se demandent d’ailleurs comment elle fait pour ne pas faire de cauchemars.

Il y a peu, la jeune femme a aussi pris la parole pour soutenir les femmes. Elle a rappelé que lorsqu’une femme disait «non», il ne fallait pas aller plus loin. Une chose est sûre, elle est très engagée pour les choses qui lui tiennent à coeur.

Sur Instagram, Amel Bent (The Voice) avait aussi écrit : «À nous toutes, je nous souhaite de ne jamais oublier que nous avons en nous toutes les ressources pour construire nos vies«.

«Et détruire les rouages malsains et dangereux de nos sociétés qui veulent nous définir comme des petites choses fragiles qu’on peut façonner comme on veut !». Une chose est sûre, l’artiste est très forte !