Agathe Auproux prend la pose dans l’ascenseur en tenue de sport sexy !

Pour le plus grand bonheur de ses milliers de fans, Agathe Auproux vient tout juste de partager une nouvelle photo sur Instagram. La star des réseaux sociaux fait sensation en tenue de sport sexy dans l’ascenseur.

Très active sur les réseaux sociaux, Agathe Auproux alimente chaque jour ses différents comptes de contenu exclusif. Avec elle, les internautes n’ont pas vraiment le temps de s’ennuyer. Entre les sublimes photos de ses shootings, les extraits de ses passages à la télé, les anecdotes délirantes et les annonces inédites, il y a de quoi faire.

Ses milliers de fans suivent ainsi ses folles aventures en masse sur la Toile. Ils scrutent son activité avec la plus grande des attentions, en quêtes de nouvelles photos et infos croustillantes. De ce fait, la très célèbre chroniqueuse de l’émission Balance Ton Post cumule plus de 800 000 abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés.

Oui, vous avez bel et bien entendu. Elle apparaît ainsi comme l’une des blogueuses françaises les plus populaires, influentes et inspirantes du moment. La grande classe ! Il faut aussi dire qu’elle passe une bonne partie de son temps sur le fameux réseau social. D’ailleurs, elle vient tout juste d’y ajouter une nouvelle photo exclusive en story.

Agathe Auproux prend ainsi la pose en legging et crop top ultra sexy dans l’ascenseur ! Pour être toujours au top, Agathe Auproux n’a pas de secret. Elle enchaîne simplement les séances de sport ! Oui, vous avez bel et bien entendu.

Jeudi 1er avril 2021, elle s’est ainsi affichée dans l’ascenseur, juste avant sa séance du jour. On la voit alors face au miroir, dans une sublime tenue très sexy. La très célèbre blogueuse française porte un legging noir, ainsi qu’un petit crop top blanc, idéal en cette saison. Son look est vraiment superbe !

Sous le charme, les internautes ont alors une fois de plus réagi en masse à la nouvelle photo de leur idole. Ils n’arrivent toujours pas à s’en remettre ! Même quand elle apparaît en tenue de sport, Agathe Auproux met alors tout le monde d’accord sur la Toile. Rien ne semble pouvoir arrêter la journaliste de 29 ans !

Il y a peu, elle a d’ailleurs lancé sa propre émission intitulée Mieux dans ma peau. Dans une série de vidéos, elle aborde de nombreux sujets afin d’aider «chacun à mieux appréhender le soin de sa peau, particulièrement lors des combats contre le cancer et la maladie».

Séduits par le concept, les fans de la star lui apportent alors tout leur soutien !