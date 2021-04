Agathe Auproux : la jolie brune sublime en mode Boss Lady en corset et blazer !

Agathe Auproux a fait sensation sur Instagram ce jeudi 8 avril. La star a partagé une idée de tenue parfaite pour devenir une vraie Boss Lady. Et bonne nouvelle ! Cet outfit est ultra facile à reproduire.

Agathe Auproux est une grande fan de mode ! En effet, la journaliste adore prendre soin de son look depuis son plus jeune âge. Sur les réseaux sociaux comme à l’écran, la jolie brune s’affiche toujours avec des outfits à la pointe des tendances. Les internautes sont donc nombreux à la suivre pour lui voler ses petites astuces mode.

L’ancienne chroniqueuse de TPMP s’amuse à partager ses idées sur son compte Instagram. Chaque jour, la top publie ainsi de jolies photos pour montrer ses derniers coups de coeur tendance. On adore !

Agathe Auproux n’a pas peur d’imposer son style sur la Toile. Au contraire, la bombe voit toujours les choses en grand et adore jouer sur son côté Boss Lady ! La journaliste arrive alors à allier classe et élégance en portant des pièces fortes comme les blazers ou les pantalons cintrés. Et le résultat fait toujours sensation auprès de ses abonnés !

Hier, la It Girl a d’ailleurs pris la pose avec une tenue ultra inspirante pour rester chic et élégante au bureau, même au retour de l’été ! Pour Agathe Auproux, hors de question de sacrifier son style à l’approche des beaux jours ! La star reste une grande adepte des ensembles de Boss Lady. Ellet a donc craqué sur un nouvel ensemble costume qui sent bon l’été !

La jolie brune s’est affichée avec un blazer et un pantalon taille haute de couleur beige. Comme toujours, la top impose donc son style de Working Girl et se sent prête à conquérir le monde avec son outfit !

Mais attention ! Agathe Auproux mise aussi sur un détail très sexy pour ajouter un peu de sensualité à son look. Elle s’affiche avec un corset en dentelle blanche qui met sa jolie silhouette en valeur.

Comme quoi, la bombe redouble d’imagination pour être classe et féminine à la fois ! La star a réussi à casser le côté strict de son ensemble grâce à son joli corset en dentelle. Et ses fans ont adoré !

Agathe Auproux récolte plus de 37 000 likes sous sa publication. Ses fans sont alors tous unanimes : ce look de Boss Lady lui colle à la peau !

«Trop belle», «Une vraie star», «Très raffinée», «Très classe, comme toujours»,« Je suis fan de ce look, il te va bien» peut-on ainsi lire parmi les réactions. C’est donc encore un sans faute pour Agathe Auproux ! La journaliste nous prouve encore son goût prononcé pour la mode, et risque d’inspirer de nombreuses femmes avec sa superbe photo !

