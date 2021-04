Agathe Auproux : la chroniqueuse s’affiche sensuelle dans une belle robe rouge !

Agathe Auproux n’en finit plus de réjouir ses fans ! Ce mardi, la journaliste de 29 ans s’est dévoilée dans une sublime robe rouge dans sa story Instagram. Qui dit printemps dit soleil et couleurs vives !

Agathe Auproux le sait bien. Pour son look du jour, l’ex-chroniqueuse de TPMP a ainsi opté pour une très belle robe rouge, agrémentée d’une ceinture noire pour marquer sa taille. Ce qu’elle n’a pas manqué de partager à ses fans sur Instagram !

Dans une première story, la jeune femme se montre en effet dans cette robe mais sans le col attaché. Elle laisse ainsi deviner son décolleté et le haut de sa poitrine ! Sur ce cliché, elle propose même à ses fans de lui «attacher le col» de façon virtuelle, en les invitant à cliquer sur la photo pour passer à la story suivante. Une manière ludique d’occuper sa communauté sur Instagram !

Et pour cause, dans la story suivante, Agathe Auproux se retrouve donc dans la même robe, la même position et la même pièce… mais avec son col attaché ! L’occasion de voir que cette tenue lui va très bien et qu’elle porte très bien le rouge vif. Ce qui n’est pas donné à tout le monde !

Avec cette nouvelle publication, la journaliste a de nouveau ravi ses fans sur Instagram. Ce qu’elle apprécie d’ailleurs faire très souvent. Sur le réseau social Instagram, Agathe Auproux compte parmi les personnalités les plus actives. En effet, la jeune femme publie chaque jour de nouveaux contenus exclusifs. Autant dire que ses fans n’ont pas de quoi s’ennuyer !

Et pour cause, l’ancienne chroniqueuse de TPMP apprécie partager avec eux de sublimes shootings photo, les coulisses de ses émissions télé ou encore ses conseils mode et beauté. Bref, il y en a pour tous les goûts ! Au fil des années, la journaliste est ainsi devenue une véritable influenceuse sur Instagram. Et pour preuve, elle est aujourd’hui suivie par plus de 820 00 abonnés sur le réseau social. Ça en fait du monde !

À chacune de ses publications, les fans d’Agathe d’Auproux ne manquent jamais de lui témoigner leur soutien et leur admiration. Entre smileys affectueux et jolies déclarations, la jeune femme a de quoi avoir le sourire !

Surtout, les fans de la journaliste soulignent très souvent sa beauté. Il faut dire qu’avec son visage d’ange et ses jolis cheveux bruns, Agathe Auproux ne cesse de charmer et de séduire ses fans sur Instagram. En plus, l’ancienne chroniqueuse de TPMP n’hésite pas à se montrer comme elle est. Bien au contraire !

Loin des photos retouchées et du maquillage à tout-va, Agathe Auproux est en effet une jeune femme naturelle et loin d’être superficielle. Peut-être est-ce le secret de son succès sur Instagram !

Avec MCETV