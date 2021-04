Agathe Auproux : la chroniqueuse française se confie sur ses prochains projets

Hier, Agathe Auproux faisait une petite session de questions/réponses sur Instagram. L’occasion de revenir sur ses projets futurs mais aussi sur ce qu’elle a déjà accompli. On en apprend donc un peu plus de ce que souhaite faire la journaliste dans les mois qui arrivent.

Sur Instagram, après avoir partagé des photos de son chat, elle décide de répondre à quelques questions. Cela faisait un petit bout de temps alors, ses fans sont ravis. La première question est simple : «es-tu fière de ce que tu as accompli à même pas 30 ans ?»

Mais on apprend qu’Agathe Auproux n’est pas si fière d’elle. Pour elle, elle n’a pas accompli tant de chose que ça. Elle s’explique : «Pas l’impression d’avoir accompli quoi que ce soit encore… J’imagine que je sais me féliciter quand je réussis quelque chose.»

Mais la journaliste ne ressent pas de «fierté» vis-à-vis de ce qu’elle a fait jusqu’à présent. La question d’après demande les projets d’Agathe Auproux. Il faut dire qu’on ne le voit plus trop à la télévision. Alors, ses fans se demandent ce qu’elle compte bien faire.

Et voilà la réponse : «devenir propriétaire et arrêter de jeter tant d’argent dans un loyer à Paris. (Et ça peut se concrétiser là bientôt, donc bien avant cet été si je suis dans un good karma).» La jeune femme veut donc devenir propriétaire. On ne sait pas si elle souhaite acheter à Paris ou bien Monaco.

Mais la jeune femme a d’autres projets que celui d’acheter un appartement. En numéro deux son deuxième souhait est «partir en vacances/voyage. Je n’ai pas quitté la France depuis le début du covid.» Et on la comprend, beaucoup de français rêvent de la même chose.

Et plus professionnellement, Agathe Auproux avance aussi. Même si elle n’en parle pas sur les réseaux, elle est en train de monter plusieurs choses. Car dans ses projets elle veut «mener à bien le lancement d’un truc qui me tient à coeur et dont je ne peux pas encore vous parler.»

On se demande bien ce que cela peut être. Et en dernier souhait Agathe Auproux veut «concrétiser les projets pro pour septembre selon les meilleurs scénarios.» On sent alors que la jeune femme veut se diversifier et peut-être s’orienter vers d’autres plateaux ?

En tout cas, la jeune femme ne manque pas d’idées. Mais pour ceux qui désespèrent de la revoir à l’écran, c’est normal. Elle explique que la saison est terminée. Elle ne sera plus à Balance ton post et ça avant septembre. C’est donc pour ça qu’elle reste à Monaco.

En ce moment la journaliste est plutôt triste, elle l’avoue. Alors, cela ne fait pas de mal de se ressourcer un instant.