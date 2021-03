Agathe Auproux : la belle s’affiche lumineuse au bord de l’eau !

Agathe Auproux continue de faire voyager ses fans avec elle ! La bombe a improvisé un petit shooting au bord de l’eau sur Instagram. Et comme toujours, la top a fait l’unanimité !

Ce n’est un secret pour personne : Agathe Auproux est accro aux réseaux sociaux. En effet, la chroniqueuse de Balance Ton Post adore échanger avec ses abonnés sur Instagram. Elle publie alors de nombreuses photos sur son profil !

La star du petit écran n’hésite jamais à partager ses aventures avec les internautes. Au contraire, la jolie brune a toujours une pensée pour ses abonnés, même lorsqu’elle est en vacances !

Agathe Auproux a pris l’habitude de rester en contact avec sa communauté dans n’importe quelle circonstance ! Les internautes sont de plus en plus nombreux à la rejoindre pour suivre ses aventures loin des plateaux télé.

La star de TPMP possède aujourd’hui plus de 800 000 followers sur Instagram. Elle se donne donc à fond pour divertir ses fans pendant cette période compliquée. Aujourd’hui, Agathe Auproux a d’ailleurs décidé de mettre un peu de baume au coeur à ses fans confinés. En effet, la jeune femme a publié une superbe photo d’elle à la mer.

Agathe Auproux a profité du printemps pour faire une balade dans la nature. En effet, la star s’est promenée sur la côte pour prendre les premiers rayons de soleil. Une fois n’est pas coutume, la It girl a encore opté pour une tenue casual ultra inspirante pour sa journée au bord de l’eau.

En effet, elle porte un jean très original et un crop top moulant qui met son ventre plat en avant. Agathe Auproux agrémente aussi son style avec une chemise blanche qu’elle laisse tomber sur ses épaules pour ajouter un peu de sensualité à son outfit.

La bombe pose fièrement devant la mer et s’affiche plus rayonnante que jamais. Il n’en fallait donc pas plus pour faire chavirer le coeur de ses fans ! En effet, la star de TPMP récolte plus de 43 000 likes sous sa photo Instagram. Et les internautes n’ont pas tari d’éloges au sujet de sa tenue estivale !

«Trop belle », «Un vrai rayon de soleil Agathe», « olie photo ! », «Tu es sublime» peut-on ainsi lire parmi les réactions. C’est donc encore un sans faute pour la journaliste ! Pas de doute : Agathe Auproux fascine toujours autant ses abonnés avec ses photos ! Il faut dire que la star est toujours très inspirante sur ses clichés !

La star de Balance ton Post risque d’ailleurs d’inspirer de nombreuses jeunes femmes avec son look casual. En effet, la jolie brune prouve que l’on peut être féminine et tendance même avec des vêtements confortables. Avis aux amatrices !