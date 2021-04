Agathe Auproux : elle est apparue rayonnante en legging imprimé dans la nature !

Comme beaucoup de gens en France, Kelly Vedovelli regarde l’émission The Voice sur TF1. Et la dernière prestation de Camille Lellouche l’a visiblement beaucoup impressionnée.

Sur sa story Instagram, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a partagé à ses abonnés une capture d’écran de la prestation de cette dernière.

En accompagnement de capture d’écran, la belle blonde avait écrit : «FIOUUUU». En plus, Kelly Vedovelli y a adjoint deux smiley comme pour souligner son état d’esprit du moment.

Bref, autant dire que la chanson interprétée par l’actrice l’a visiblement bien bouleversée ! Il faut dire aussi que c’était très beau. Donc on la comprend !

Kelly Vedovelli sait malgré tout qu’à la fin de l’émission, un seul gagnant remportera la victoire. Elle espère peut-être que ce soit sa chouchoute du moment ?

En ce qui concerne Camille Lellouche, il s’agit de sa deuxième participation à The Voice: La Plus Belle Voix. La jeune femme était en effet déjà venue dans le show de TF1 en 2015. Et elle n’en garde pas que de bons souvenirs…

Car l’humoriste et actrice se rappelle qu’elle voulait en effet tout arrêter à ce moment-là. «Cette période-là a été à la fois fantastique et très douloureuse», avait-elle confié l’année dernière à nos confrères d’Europe 1.

«Je me disais que, si je me faisais ‘renvoyer’, j’allais peut-être disparaître», avait expliqué la candidate de The Voice 2021. Elle raconte même qu’elle vomissait à chaque fois avant de monter sur scène. En effet, la pauvre !

Mais cette année, les choses ont l’air d’aller mieux. Camille se sent plus à l’aise. C’est sans doute pour cela qu’elle a réalisé cette très belle interprétation de son titre «N’insiste pas» qui a tant plu à Kelly Vedovelli.

Et nous aussi on a adoré ! Comme la fois où elle avait repris le titre «Mais je t’aime» avec Grand corps malade. On attend donc avec impatience ses prochaines interventions musicales qui risquent de plaire à la chroniqueuse star de TPMP !