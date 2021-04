Agathe Auproux : elle dévoile son visage en très gros plan et sans maquillage

Dans la journée du 6 avril 2021, Agathe Auproux a donc partagé une toute nouvelle série de photos inédites sur Instagram. En très gros plan et sans maquillage, la star des réseaux sociaux met une fois de plus tout le monde d’accord !

Très active sur les réseaux sociaux, Agathe Auproux alimente chaque jour ses différents comptes de contenu exclusif. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Entre les sublimes photos de ses shootings, les conseils mode et beauté, les coulisses des émissions et les annonces inédites, il y a de quoi faire. Ainsi, ses fans l’admirent et suivent alors ses folles aventures en masse à travers les différentes plateformes. Ils raffolent de ses posts quotidiens !

De ce fait, l’ancienne chroniqueuse de TPMP cumule pas moins de 800 000 abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Oui, vous avez bel et bien entendu.

Elle apparaît ainsi comme l’une des stars françaises les plus populaires, influentes et inspirantes du moment. Et elle compte bien continuer à faire parler d’elle.

Avec son dernier post sur la fameuse plateforme, Agathe Auproux a donc une fois de plus mis tout le monde d’accord. Sa beauté naturelle ne cesse de surprendre !

Rien ne semble pouvoir arrêter la jolie brune au look si singulier. On vous laisse ainsi jeter un œil à ses nouvelles photos disponibles depuis quelques heures sur Instagram. Comment la journaliste nous surprendra-t-elle la prochaine fois ?