Afghanistan : cinquième rotation du pont aérien, une centaine d’exfiltrés de Kaboul à Paris

Une jeune femme a dû faire face à un comportement inadmissible de la part d’un ex-copain. Il a en effet publié sur Internet des photos d’elle nue et sans son consentement. Celle-ci s’est vengée de la plus belles des manières.

Elle se fait lyncher sur les réseaux sociaux

C’est donc ce qu’a fait cet ex petit ami malveillant en publiant des photos de la jeunes femme totalement nue. Celle-ci s’est sentie réellement trahie, surtout qu’elle s’est carrément fait lyncher sur les réseaux sociaux. Elle a effectivement reçu des mails remplis de menaces de mort mais aussi d’insultes alors qu’elle est la première victime de toute cette machination.

Elle décide de poser nue pour se venger de ces photos

Mais la jeune femme ne s’est pas avouée vaincue pour autant et a décidé de se venger de la plus belle des manières. Elle a fait appel à un photographe professionnel afin de poser nue à nouveau. Tout cela dans le but de montrer la différence entre des photos publiées sur la toile sans son consentement et avec.

Elle a ainsi eu tout le loisir de choisir les clichés à dévoiler et de prouver qu’elle reprenait totalement contrôle de son corps. Ainsi, elle apparaît en tant que sujet et non plus en tant qu’objet mal vu et malmené. Un acte très fort qui, elle espère, sera suivi par certaines victimes du même coup et qui se sentent capables de le faire.