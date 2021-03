Adele : la star et son ex-mari élèveront leur fils Angelo ensemble malgré leur séparation

Adele et son ex-mari Simon Konecki partageront la garde de leur fils. L’interprète de «Hello» et son ancien compagnon ont finalisé leur divorce la semaine dernière, et des documents obtenus par US Weekly ont désormais révélé qu’ils ont décidé de partager la garde de leur fils de huit ans Angelo, dévoilant également que ni l’un ni l’autre n’a demandé de pension alimentaire.

C’est en avril 2019 que le couple avait annoncé leur rupture après seulement quelques mois de mariage. Très peu de détails ont fait surface quant aux raisons de ce divorce, Adele et Simon ayant signé un contrat de confidentialité en mars 2020 stipulant qu’aucun d’eux ne mentionnerait leur séparation publiquement.

Un porte-parole du couple avait déclaré à l’époque : «Ils sont déterminés à élever leur fils avec amour.» Une source avait également confié au sujet de leur relation qu’elle avait tout simplement évolué vers une amitié plutôt qu’une histoire d’amour, raison pour laquelle ils avaient décidé de se séparer à l’amiable.

«Ils ont réalisé qu’il n’y avait tout simplement plus de romance entre eux» avait affirmé l’informateur, ajoutant qu’ils était chacun très déçu que leur relation n’avait pas fonctionné.

Cinq mois après l’annonce de leur rupture, Adele avait rempli les papiers du divorce. Depuis lors, de nombreuses idylles ont été prêtées à la chanteuse, notamment avec son ami de longue date, le rappeur Skepta. Toutefois la star n’a jamais confirmé ces rumeurs de vive voix.

Côté musique, Adele est apparue dans l’émission américaine «Saturday Night Live» il y a quelques mois et a révélé qu’elle travaillait actuellement sur son prochain album. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.