À ne pas croire : Griezmann était père pour la troisième fois avec une coïncidence qui a laissé tout le monde stupéfait

L’attaquant du FC Barcelone était absent aujourd’hui de l’entraînement de l’équipe de Ronald Koeman pour accompagner sa femme, qui a donné naissance à Alba, la troisième fille du mariage. Une coïncidence entre les trois petits fait le tour du monde.

L’attaquant français de Barcelone, Antoine Griezmann, n’a pas présenté aujourd’hui la pratique de la première équipe de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Desp í, l’une des dernières avant la Classique contre le Real Madrid, et il l’a fait pour une raison plus que particulière, depuis qu’il était papa pour la troisième fois.

Griezmann était absent avec l’autorisation du club et de l’entraîneur Ronald Koeman pour accompagner sa femme, Erika Choperena, qui a donné naissance à Alba, qui rejoint Mia (2 ans) et Amaro (5), et était lui-même footballeur qui a annoncé la naissance sur les réseaux sociaux après 10 heures du matin (heure espagnole).

Et la naissance d’Alba a éveillé la curiosité de tout le monde, car il a un détail de film avec une coïncidence difficile à croire. Est-ce que les trois enfants de Griezmann et Choperena sont nés le 8 avril. Mia est née le 8 avril 2016, Amaro l’a fait exactement trois ans plus tard, et aujourd’hui c’était au tour d’Alba.

«Aujourd’hui, ils sont arrivés il y a 2 et 5 ans. Ils ont révolutionné notre monde pour nous faire grandir, apprendre et être meilleurs. Maman et papa ne peuvent pas être plus fiers de ce qu’ils nous ont fait construire», a posté la femme espagnole plus tôt sur son compte Instagram avec une photo des petits pour fêter leur anniversaire.

Griezmann a rencontré Erika lorsqu’il était joueur de la Real Sociedad. En 2014, elle l’a accompagné à Madrid, lorsqu’il est devenu le renfort de l’Atlético, et en mai 2017, ils se sont mariés au palais Galiana à Tolède.

Le footballeur retournera à l’entraînement demain pour finir de se préparer pour la Classique, puisque Koeman le compte parmi les gros titres. Alba est-elle arrivée avec du pain sous le bras?