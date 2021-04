7 raisons de faire l’amour tous les jours : c’est la science qui parle !

Le sexe ne devrait jamais être une corvée. Au contraire, il présente tellement d’avantages, preuves à l’appui! Merci, madame la science pour ces sept raisons de faire l’amour tous les jours.

1. Le sexe vous garde en forme !

La revue scientifique PLOS ONE a publié une étude selon laquelle chez les jeunes, le sexe brûle en moyenne 4,2 calories par minute chez les hommes et 3,1 calories par minute chez la femme. Lors de vos ébats les plus passionnés, vous pouvez perdre jusqu’à 7,1 calories par minute ! Si on fait le calcul, en estimant que vous faites l’amour 2 fois par semaine, pour une vingtaine de minutes, cela fait plus de 6000 calories dépensées chaque année ! Incroyable, non ? Ça vous fait un programme d’exercice bien plus agréable et abordable que n’importe quel gym.

2. Faire l’amour cultive votre jeunesse !

Une étude de l’université d’Oxford révèle que le sexe augmente la production de l’androgène DHEA, un stéroïde naturel, aussi connu comme l’hormone anti-vieillissement ! Lors de rapports sexuels, la DHEA est sécrétée dans le corps, et suite à un orgasme, son niveau dans le sang s’élève jusqu’à cinq fois sa valeur normale.

Aussi, les femmes qui font plus souvent l’amour sécrètent un niveau d’oestrogènes plus élevé. Cela fait en sorte que la peau est plus douce et plus éclatante. Un niveau d’oestrogènes plus élevé est aussi synonyme de protection contre les maladies du cœur, l’ostéoporose, et potentiellement, la maladie d’Alzheimer.

3. C’est bon pour le moral !

Une étude réalisée en Écosse a montré que les gens qui avaient plus de sexe, en particulier les femmes, ont une pression artérielle réduite, comparativement à des gens s’étant abstenus de sexe. Ces résultats ont été validés par une étude réalisée à l’Université Brigham Young durant laquelle il a été prouvé exactement la même chose.

En plus de cela (jeu de mots), une étude en Australie a également déterminé que les gens qui atteignent le point culminant du plaisir au moins trois fois par semaine ont une chance de 50% plus faible de mourir pour toute raison médicale que ceux qui ne le font pas.

4. Les douces tortures c’est bon pour votre peau !

Si le sexe est pratiquement une séance de jogging en terme de dépenses caloriques, des chercheurs de l’Hôpital Royal d’Édimbourg ont déterminé qu’il est aussi idéal pour votre peau. En effet, lors de vos ébats, des niveaux plus élevés d’oxygène sont pompés dans le corps, ce qui augmente la circulation sanguine et l’apport en nutriments à la peau.

Les cellules de l’épiderme sont renouvelées en surface, ce qui lui donne une apparence plus saine. Les femmes qui ont des rapports sexuels fréquents ont donc une meilleure peau que les autres. Alors, laissez tomber les crèmes pour le visage et allez plutôt faire des galipettes!

5. Le sexe fait de votre journée une bonne journée !

Les 20 premières minutes de votre journée peuvent être décisives quant au reste de son déroulement. Pourquoi ne pas commencer le tout en beauté? Dre Debby Herbenick, auteure de nombreux livres sur la sexualité, a constaté que les adultes ayant des rapports sexuels en début de leur journée sont non seulement de meilleure humeur, mais ils ont également un système immunitaire renforcé ! Alors avant de vous précipiter pour préparer votre café demain, prenez donc quelques minutes de plus sous la couette…

6. L’amour vous débarrasse des crampes des règles !

Selon le Dr Jennie Campbell Leslie, les contractions musculaires provoquées lorsque les femmes atteignent l’orgasme peuvent soulager la tension des muscles de l’utérus, principales responsables des crampes menstruelles. Atténuer cette tension permet donc de réduire considérablement la douleur liée aux règles. Selon la docteure américaine, le sexe et la masturbation sont donc bénéfiques pour toutes sortes de raisons.

7. Les rapports sexuels diminuent la douleur !

Le docteur Barry R. Komisaruk, de l’Université Rutgers au New Jersey, a mené une étude prouvant que les orgasmes peuvent bloquer la douleur. Dans ses recherches il a constaté que la stimulation vaginale peut bloquer les douleurs chroniques de dos. Il a aussi démontré que de nombreuses femmes voient leurs douleurs menstruelles diminuées grâce à la masturbation. Cela est aussi valable pour la douleur arthritique et les maux de tête. Alors mesdames, mesdemoiselles, vous savez quoi faire : faites l’amour tous les jours !