5 positions idéales pour faire l’amour le matin

Quoi de mieux que le sexe matinal pour se lever du bon pied ? À condition bien sûr de choisir les bonnes positions avec votre partenaire. Notre top des postures paresseuses mais extrêment stimulantes pour bien commencer la journée.

Le matin, vous faites généralement davantage partie de la team snooze que de la team Miracle Morning. Vous avez bien du mal à vous sortir du lit tant votre flemme légendaire vous souffle à l’oreillette que quelques petites minutes de plus sous la couette ne pourront pas vous faire du mal.

Et vous avez tout à fait raison. Mais quitte à lézarder sous les draps, autant en profiter pour commencer la journée du bon pied ? Voici cinq positions testées et approuvées pour le sexe matinal.

La position de l’union de l’éléphant

Son nom n’a très clairement rien de très sexy. Mais en pratique, la position de l’union de l’éléphant peut rapidement vous emmener au septième ciel. Tout particulièrement de bon matin. Le principe ? Vous êtes allongée, face au matelas, le corps détendu et les jambes tendues. Votre partenaire est lui aussi allongé, son corps épouse le vôtre. Une sorte de levrette revisitée, moins sportive que l’originale. Idéale donc pour le matin.

La position de l’union de l’abeille

Position sportive dans un lit, l’union de l’abeille peut aussi s’avérer particulièrement relaxante quand on la pratique dans une baignoire. Pour cela, vous n’aurez qu’à vous allonger sur votre partenaire, votre dos contre son torse.

Le haut de votre corps et le sien sont légèrement surélevés par la baignoire, qui vous aidera à vous maintenir sans effort dans la bonne position pour un maximum de plaisir. Une posture douce, tendre et collée-serrée, idéale quand on est un peu mous.

La position de l’union de la pie

Position très appréciée des flemmard·e·s (mais pas que !), la position de l’union de la pie ne demande que peu d’efforts physiques. Pour l’essayer, votre partenaire devra s’asseoir sur le rebord de votre lit douillet et vous, vous asseoir face à lui, votre corps au plus proche du sien. Une position réputée pour stimuler le point G et vous offrir un orgasme mémorable dès le matin. Plutôt sympa pour commencer la journée, non ?

La position de la petite cuillère

Classique mais efficace, la position de la petite cuillère est le parfait mélange entre douceur et intensité. Collée-serrée à votre partenaire, vous êtes allongée contre le torse de votre moitié, elle aussi en position allongée. La position de la petite cuillère est idéale pour commencer en douceur puis rapidement gagner en intensité. Et ce, tout en évitant de subir de plein fouet l’haleine matinale de votre cher et tendre. Un argument de poids pour bien commencer la journée.

La position de l’étoile de mer

Contrairement à ce que son nom indique, la position de l’étoile de mer peut s’avérer extrêmement sensuelle. Sans pour autant demander trop d’efforts. Pour la pratiquer, allongez-vous dos sur votre lit, les jambes repliées et écartées.

Votre partenaire, lui, se trouve en positon assise, face à vous : ses jambes sont aussi repliées et placées de chaque côté de votre bassin. Une position sensuelle qui sait rapidement gagner en intensité… De quoi redorer le blason de l’expression “faire son étoile de mer”. Mais aussi celui du sexe matinal.